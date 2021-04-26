Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

С начала этого года экономический кризис наконец-то добрался до критических важных областей экономики страны, включая продовольственную сферу.

Вы будете меньше есть…

Как удалось выяснить "Коммерсанту", на основании расчетов аналитиков исследовательского центра "Тинькофф Data", в первом квартале текущего года, расходы граждан на покупку овощей и фруктов обвалились на 30-60%, а на мясо – на 25%. Объем покупок хлебобулочных изделий снизился на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Сокращение потребления происходит на фоне двузначного роста цен на основные продукты питания. При общем уровне инфляции в 5,8%, рост продовольственных цен на начало марта составил 8,4%. При этом наиболее популярные у населения продукты дорожали куда более высокими темпами. Так, на начало марта овощи и фрукты подорожали на 16,6%: курятина поднялась в цене на 13%, подсолнечное масло – на 26,6%, яйца – на 28,2%, а сахар-песок – аж на 64%.

В ситуации, когда люди были вынуждены экономить на самом насущном – на еде, государство не преминуло "позаботиться" о своих подопечных. В первом квартале расходы россиян на государственные сборы, налоги, пошлины и штрафы выросли на 10%.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Все логично… 

Эксперты не видят в происходящем ничего удивительного, полагая, что по-другому ситуация развиваться просто не могла. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, потребление вполне предсказуемо падает в тех категориях товаров, которые растут в цене быстрее других (о чем говорится в отчете "Тинькофф Data").

"Это нормальная потребительская реакция на изменение ценников, – пояснил он изданию "Утро.ру". – Люди видят рост цен на отдельные товары и стараются их меньше потреблять. Стоимость овощей и фруктов выросла сильнее, так как заканчиваются отечественные запасы, и растет доля импорта".

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что потребление продуктов питания падает сильнее роста инфляции потому, что пандемия изменила покупательские предпочтения россиян. Так, по его словам, в прошлом году население опасалось появления дефицита продовольствия, поэтому активно закупало как крупы и консервы, так и овощи с прилавков, даже если цена на них была высока.

"После стало ясно, что нехватка продуктов регионам не грозит, поэтому покупки стали более сбалансированными, – считает Павел Сигал. - Также россияне стали отказываться от спонтанных покупок, чтобы сэкономить, люди стали посещать магазины со списками и тщательнее проверять упаковки (во многом внимание населения к этому привлекла маркировка продовольствия)".

Все вернется?

Несмотря на довольно серьезную ситуацию в области продовольствия и его доступности для всех слоев населения, эксперты полагают, что нынешнее положение дел не затянется надолго.

По мнению Артема Деева, с наступлением нового сезона ситуация изменится – в магазины начнет поступать более дешевая, чем импорт, продукция с российских полей. "Мясо выросло в цене из-за стоимости кормов, которые в прошлом году сильно подорожали. Надо надеяться, что новый сезон это также исправит, – считает эксперт. - Потребительские предпочтения граждан могут измениться, если будет ощутимым рост доходов и замедлится рост цен на продовольствие. В этом плане наша страна сильно зависит от мировых цен – они, по всем прогнозам, будут расти и дальше".

Также, Деев полагает, что изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер, которые снизят затраты производителей (налоги, акцизы, пошлины, стоимость ЖКХ и топлива), а также предпримет меры для роста благосостояния граждан.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Оптимистические взгляды Деева разделяет и Павел Сигал. Он также полагает, что ситуация в корне изменится летом, когда наступает сезон свежих овощей и фруктов.

"Они будут дешеветь к осени, и средний чек станет выше, россияне займутся консервацией продукции, а кроме того – станут чаще пользоваться тем, что выросло на огородах и участках, – резюмирует Сигал. - Также предпочтение будет отдаваться дешевым и доступным фермерским товарам. Государство выдало в апреле субсидии предприятиям АПК, что отразится на ценах на продукты".

Прогнозы экспертов о том, что цены на продовольствие снизятся с появлением нового урожая, не могут не радовать, но это все равно не снимает целого ряда вопросов. Так, например, заявление о том, что свежая и дешевая отечественная продукция потеснит с прилавков дорогой импорт, выглядит несколько странным, так как в последние годы, даже в зимний сезон на прилавках преобладают в основном отечественные, а не импортные продукты. Более того, в целом ряде случаев продукты, выращенные на "отечественных полях", по какой-то причине оказываются дороже импортных. Отдельный вопрос связан с климатической ситуацией нынешнего лета, если она окажется неблагоприятной, совсем не факт, что выращенных в России продуктов будет достаточно и они будут относительно дешевы.

Не способствуют надежде на появление дешевой отечественной еды и взлетевшие цены на топливо, материалы и запчасти, необходимые аграриям. Также в связи с пандемией в стране сократилось количество дешевой рабочей силы в лице мигрантов из ближнего зарубежья. Эти расходы "зашиты" в стоимость нового урожая, и они сегодня активно растут.

Все это ставит под сомнение довод о том, что потребление продуктов питания в России возрастет в осенне-летний сезон в связи с поступлением нового урожая. Новый урожай бесспорно поступит на прилавки, только будет ли он дешевле продуктов, занимающих его сейчас – большой вопрос.   

Юрий ЛЕВЫКИН

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