Кустарнику необходимо уделить побольше внимания в самом начале сезона

Малину любят если не все, то многие. Однако, чтобы полакомиться и собрать отличный урожай крупных ягод, надо хорошо потрудиться уже весной.

Этому плодовому кустарнику требуется довольно много внимания. Только при тщательном уходе в самом начале сезона он воздаст сторицей.

Как весной ухаживать за малиной

Сразу после того, как растает снег, а верх почвы под кустиками подсохнет, нужно провести их обрезку. Она делается два раза. Вначале следует убрать все стебли, что выросли прямо над землей, а также кривые, вздутые и лишние ветви. Побегов должно быть не больше восьми в кусте. Затем, когда стабильно потеплеет до +10°C, необходимо срезать верхушки до живой почки и здоровые стебли укоротить на 20 сантиметров. Тогда и на боковых ветвях вырастут ягоды. Все, что убрано с кустов, нужно сжечь.

После этого нужно позаботиться о почве. Ее между рядами малины требуется порыхлить, но не глубже, чем на 10 сантиметров. После этого хорошо бы сделать обложить перегноем или компостом, соломой, опилками, торфом каждый куст слоем в 5 см – чтобы удержать влагу.

Не стоит забывать и о важности обработки малины от болезней. Специальными средствами необходимо опрыскать ветви, ствол и почву вокруг кустов. Также надо обезопасить культуру от вредителей, препараты для этого есть в садовых магазинах.

Кроме того, следует подкормить растение. В первом удобрении весной должно содержаться как можно больше азота. Надо внести 1 ст. л. без горки аммиачной селитры на 1 кв. метр. Снизить кислотность почвы поможет древесная зола – горсточка под каждый кустик.

Если придерживаться этих несложных правил, малина щедро наградит. Удастся собрать богатый урожай крупных и сладких ягод.

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