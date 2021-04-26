Важно запомнить три главных правила, тогда задуманное исполнится

Надвигается одно из таинственных явлений на небе. Рано утром 27 апреля ночное светило будет полным, и наступит суперлуние. Это подходящее время для того, чтобы загадывать желания.

Прежде чем это делать, важно запомнить три главных правила. Если их соблюдать, задуманное имеет все шансы исполнится.

Во-первых, нужно избавиться от всех сомнений и знать, что это возможно. Во вторых, следует верить в то, что желание обязательно сбудется. И, в-третьих, надо правильно выражать то, к чему стремишься с учетом средств для достижения цели (хочу найти работу с зарплатой в ... рублей). Запрещено употреблять отрицание, в частности, вместо "хочу не болеть" необходимо говорить: "Хочу быть здоровым".

Как правильно загадать желание в суперлуние: обряды и ритуалы

Первый способ. Нужно налить воды в полностью прозрачный стакан. Склониться над нею и, поднеся воду к самым губам, произнести вслух, но не громко свое желание. Затем поставить стакан на подоконник так, чтобы луна светила прямо на него. Проснувшись утром необходимо медленно, глоточками, выпить ее, всю воду, воображая, как исполняется желание.

Второй способ. Следует положить на подоконнике небольшой предмет (только не украшение), который станет талисманом. За ночь луна зарядит его своими лучами. Поутру необходимо взять себе вещицу и везде ходить с нею, но так, чтобы она не была видна никому.



Третий способ. Вначале потребуется приобрести отрез золотистой или серебристой, или голубой ткани. Потом подобрать здоровое дерево во дворе, расселить ее под ним, встать сверху и в полночь вслух произнести желание, глядя на луну. Затем нужно оторвать полоску ткани, привязать ее к дереву, поблагодарить его и пойти домой.