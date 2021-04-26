Некоторые граждане, несмотря на указ президента, продолжат работу

В России все еще обсуждают новость о продлении майских выходных. Между тем есть те, кого они не коснутся, указали в Кремле.

Нововведение не затронет некоторых граждан. Они, несмотря на указ главы государства, продолжат работу, отметил официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков.

По его словам, это будут работники предприятий, "которые не останавливаются". Такие функционируют и в обычные выходные, и в приуроченные к праздникам.

Существуют и те, где нет ненормированного рабочего графика. Там все зависит от руководства. Если оно решит, что с 4 по 8 мая работать, сотрудникам придется смириться, дал понять пресс-секретарь российского президента.

Наказывать за невыполнение указа главы государства по этому поводу, не станут, добавил в заключение Песков.

Ранее появилась информация о том, что майские выходные могут стать десятидневными навсегда. Это произойдет, если инициативу одобрят все россияне.

О том, что майские выходные растянутся на полторы недели, стало известно в пятницу, 23 апреля. В тот же день Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он согласился с мнением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что такая мера поможет уберечь россиян от все еще распространяющегося коронавируса.

Известие о продлении дней отдыха в мае обрушило сайты Кремля и Российских железных дорог. На одном искали официального подтверждения, на другом пытались забронировать билеты.