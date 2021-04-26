"В бой идут одни старики": в Раде вспомнили советскую классику

"В бой идут одни старики": в Раде вспомнили советскую классику
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Нардепам предложили устроить коллективный просмотр фильма про Великую Отечественную войну

Украинские парламентарии запутались, кого считать истинным героем Второй мировой войны. Помочь разобраться в исторических реалиях помогут старые добрые фильмы, считает нардеп Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович. Он предложил к 9 мая организовать коллективный кинопросмотр.

"Предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики",

– выдвинул инициативу Рабинович. По его мнению, в стране сейчас сложилась ужасающая ситуация, когда имена нацистов увековечивают в названиях улиц, а памятники героев-антифашистов сносят только потому, что они советские.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом на Украине действует закон, запрещающий советскую и коммунистическую символику. В этот перечень попали награды, которые вручали бойцам, воевавшим с фашистами во время Великой Отечественной войны, и даже имена полководцев, освобождавших Украину от гитлеровских захватчиков. Некоторые улицы были переименованы в честь местных националистов. Впрочем, ряд населенных пунктов, в частности, Одесса, воспротивились новым веяниям.

Леонид Быков родился в Донецкой области Украины. Он прошел войну, затем много снимался и сам снимал фильмы про борьбу с фашистами. Его могила находится на Байковом кладбище в Киеве. На Украине похоронен и актер Сергей Подгорный, сыгравший в картине "В бой идут одни старики" молодого бойца по прозвищу "Смуглянка". Свою жизнь Подгорный окончил в полном забвении.

Николай ВИКТОРОВ

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