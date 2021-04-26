Нештатные ситуации на Чернобыльской станции происходили на разных блоках и до 26 апреля 1986 года

Сегодня отмечается 35-я годовщина со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. По этому случаю Служба безопасности Украины обнародовала часть секретных документов из своих архивов.

В частности, был представлен самый первый доклад о взрыве на атомной станции ее директора Виктора Брюханова, а также переговоры операторов ЧАЭС в момент аварии.

Отмечается, что взрыв на 4-ом энергоблоке произошел в 1 час 25 минут 26 апреля 1986 г. "в период подготовки блока к плановым ремонтным работам". В результате аварии произошло обрушение крыши и стен верхней части реакторного отделения и частично покрытия машзала.

В этот момент на станции находились около 200 сотрудников, девять из которых получили ожоги различной степени тяжести. Один человек скончался в медсанчасти, трое находились в тяжелом состоянии. Также в медсанчасть были доставлены 34 пострадавших, принимавших участие в тушении пожара, из них девять человек – работники пожарной охраны.

"Обстановка в городе Припять и прилегающих населенных пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется", – писал в отчете Брюханов.

Кроме того, согласно данным СБУ, в документах присутствуют свидетельства того, что нештатные ситуации на этом объекте случались и до взрыва реактора четвертого энергоблока.

"В 1982 г. на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 г. аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", – следует из сообщения СБУ на их странице в "Фейсбук".

В документах говорится, что в 1983 г. советское руководство получило информацию, что ЧАЭС "является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности".

"В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки", – подчеркивается в релизе ведомства.

Позже в июля 1986 г. появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС, включая ее причины, характер разрушений, состав смеси, попавших в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации техногенной катастрофы, заболеваемость и прочие данные.

Ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук сообщил, что власти Советского Союза не исключали версию о теракте на Чернобыльской станции. Кроме того, рассматривался вариант нарушений при строительстве ЧАЭС, который и привел к разрушительной аварии.

