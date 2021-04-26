Доверие россиян к выборам ощутимо выросло – Памфилова

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Элла Памфилова
на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что доверие граждан к
выборам и избирательной системе в России выросло. И это является главным итогом
прошедших пяти лет. Председатель ЦИК подчеркнула, что одной из основных задач
является ежедневная работа над тем, чтобы оправдать доверие россиян.
На встрече с главой РФ Памфилова раскрыла подробности подготовки к сентябрьским выборам. По ее словам, у ЦИК есть несколько вариантов их проведения. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и ряда прочих моментов. Ориентируясь на ситуацию, Центризбирком решит, как будет проходить голосование: в один день или в три.
Памфилова поблагодарила Путина лично и правительство РФ в целом за поддержку, благодаря которой у ЦИК "нет никаких проблем". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, выборы в Госдуму в 2021 году запланированы на 19 сентября. Это единый день голосования. В этот же день пройдут выборы в регионах и муниципалитетах. Старт избирательной кампании перед думскими выборами намечен на конец июня.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер