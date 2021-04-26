Игнорировать неприятные ощущения не стоит

У многих наверняка возникало такое ощущение, будто в горле стоит ком. Некоторые попросту игнорировали это, надеясь, что все пройдет само собой. Однако врач-терапевт Ирина Ескова призвала обратить внимание на неприятный симптом.

По словам специалиста, ком в горле может указывать на наличие проблем со здоровьем. Наиболее "безобидная" причина – это сильный стресс. От ощущения не останется и следа, как только прекратятся постоянные переживания.

Бывает, что помимо кома появляются также першение и затрудненное глотание. Это могут спровоцировать перенесенные ранее инсульт, черепно-мозговая травма и различные нейроинфекции, передает "Пятый канал".

Еще одна возможная причина неприятного симптома – заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ескова добавила – ком в горле вызывают и воспаления глотки. При ангине, например, может развиваться отек, что достаточно опасно.