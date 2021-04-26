Из-за чего появляется ком в горле: объяснение врача

Игнорировать неприятные ощущения не стоит

У многих наверняка возникало такое ощущение, будто в горле стоит ком. Некоторые попросту игнорировали это, надеясь, что все пройдет само собой. Однако врач-терапевт Ирина Ескова призвала обратить внимание на неприятный симптом.

По словам специалиста, ком в горле может указывать на наличие проблем со здоровьем. Наиболее "безобидная" причина – это сильный стресс. От ощущения не останется и следа, как только прекратятся постоянные переживания.

Бывает, что помимо кома появляются также першение и затрудненное глотание. Это могут спровоцировать перенесенные ранее инсульт, черепно-мозговая травма и различные нейроинфекции, передает "Пятый канал".

Еще одна возможная причина неприятного симптома – заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ескова добавила – ком в горле вызывают и воспаления глотки. При ангине, например, может развиваться отек, что достаточно опасно. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей