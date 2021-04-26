Озвучены рекомендации для предприятий и организаций на предстоящие выходные

Минтруда и социальной защиты порекомендовало работодателям отказаться от продления отпуска для сотрудников, которые находились в нем с 4 по 7 мая. В ведомстве объяснили, что в нерабочие дни оплата труда остается в силе, поэтому выработка для сотрудников остается неизменной.

При этом руководство не может снизить зарплату в указанные дни. Работники, получающие сдельную оплату, вправе рассчитывать на вознаграждение, определяемое локальными актами предприятий и организаций.

Так, работодатель сам устанавливает срок выплат. В выходные и праздничные дни сотрудники должны получить средства не позднее дат, которые устанавливает сама организация. В случае совпадения срока выплаты с нерабочим днем рекомендуется рассчитаться заранее, о чем говорится на официальном сайте ведомства.

В Минтруда также сообщили, что оплата труда с 1 по 3 и с 8 по 10 мая оплата труда должна осуществляться в двойном размере в соответствии с положением ст. 153 ТК РФ. С 4 по 7 порядок выплат устанавливается на основании единого порядка исчисления (статья 193 Трудового кодекса РФ).

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что сотрудники имеют право на отказ от трудовой деятельности в майские праздники с сохранением зарплаты. Как отметила вице-премьер, отказ от работы не является причиной невыплат сотрудника. Однако, добавила госслужащая, порядок функционирования с 4 по 7 число остается за самими организациями, передает Ura.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентский указ о майских праздниках не коснется отдельных категорий граждан РФ.