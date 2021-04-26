Пытавшийся вывезти из России запчасти к С-300 украинский шпион сел на 10 лет

Пытавшийся вывезти из России запчасти к С-300 украинский шпион сел на 10 лет
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Гражданин Незалежной будет отбывать срок в колонии строгого режима

В понедельник, 26 апреля, вступил в силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении украинского бизнесмена Александра Марченко, который был осужден на 10 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Отмечается, по заданию СБУ украинец пытался купить в России за $163 тыс детали для зенитных ракетных комплексов С-300.

Согласно информации российских спецслужб, в мае 2018 г. Марченко получил эту сумму от сотрудника Службы безопасности Украины Петра Хоменко на приобретение в РФ клистронов – запасных частей, используемых в ЗРК.

"Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании "Укроборонсервис" через фирму-посредника в Македонии", – говорится в заявлении ФСБ.

По данным телеканала НТВ, киевский режим выделил исполнителям спецоперации на пробную первую партию российских деталей $200 тыс., из которых $37 тыс. взял себе Хоменко, еще 43 тыс. – Марченко. Таким образом, за комплектующие планировалось заплатить оставшиеся $120 тыс.

Как сообщает телеканал, переписку Марченко с его кураторами ФСБ удалось перехватить еще два года назад. Украинского шпиона задержали в апреле 2019-го.

Добавим, за отечественными клистронами охотился не только житель Незалежной. В июне 2019 г. за попытку вывезти на родину эти же запчасти был осужден на 14 лет поляк Мариан Радзаевски.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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