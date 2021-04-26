Женщина ранее жаловалась на боли в области сердца

Галина Филиппова, правнучка генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, попала в одну из московских больниц. Как утверждает источник, пациентка оказалась в медклинике еще 24 числа.

По информации РЕН ТВ, правнучка генсека жаловалась докторам на боли в области сердца. 26 апреля женщину решили перенаправить в профильное учреждение.

Как отмечает источник, до этого 35-летний Дмитрий Брежнев, правнук покойного советского деятеля, лишился крупной денежной суммы из-за действий мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что перевел злоумышленникам более 200 тысяч рублей.