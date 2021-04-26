Народный способ порадует своей эффективностью

При слове "тля" у многих огородников буквально начинает дергаться глаз. А все потому, что эти маленькие насекомые наносят огромный ущерб урожаю. Расскажем, как бороться с вредителями при помощи одного народного метода.

Тлю можно увидеть невооруженным глазом. Она часто "оккупирует" молодые побеги, листья и бутоны. Насекомые питаются соками растений, при этом лишая их жизненных сил. В конечном итоге снижается плодородность и морозостойкость посадок, что приводит к их гибели.

Далеко не все огородники отдают предпочтение магазинной химии. Ведь она, по мнению некоторых, негативно влияет на качество плодов. Остается изготавливать средство своими руками.

Способ приготовления раствора

Вам понадобятся один литр теплой воды, три столовые ложки аммиака, а также одна столовая ложка моющего средства. Смешайте все ингредиенты, после чего перелейте получившийся раствор в ведро, наполненное восьмью литрами воды. Перемешайте и оставьте на два часа – необходимо, чтобы средство настоялось.

Как обрабатывать посадки от тли

Перелейте раствор в пульверизатор. Затем обработайте все пораженные тлей культуры – деревья, кустарники и даже цветы.

Примерно через сутки от насекомых не останется и следа. Таким быстродействующим эффектом может похвастаться далеко на каждое средство, нацеленное на борьбу с вредителями.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как весной защитить смородину от вредителей – тли, смородинового клеща, гусениц почковой моли, стекляниц, черносмородинового пилильщика и личинок огневки. На помощь придут настой хрена, луковая шелуха, нарезанный одуванчик, табачная пыль и другие средства.