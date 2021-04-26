Опубликован график отключения

Жители Москвы смогут узнать о графике отключения горячей воды, введя адрес в поисковой строке на сайте городской мэрии или портале "МОЭК". Власти также проведут корректировку графика с учетом погодных изменений.

Отмечается, что для информации по определенной дате и срокам необходимо ввести название улицы с номером дома. Если же на сайтах не отображается адрес при поисковом запросе, то снабжение горячей водой обеспечивается иной организацией.

В правительстве города также отметили, что плановое отключение российской столицы от горячей воды начнется 11 мая. Подготовка к следующему отопительному сезону займет максимум десять дней – за это время в городе успеют провести необходимые профилактические работы на теплосетях и оборудовании теплоснабжения.