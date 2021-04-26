Турчак рассказал об инициативах "Единой России" после послания президента

В партии занялись вопросом о выплатах для беременных женщин и семей с детьми

"Единая Россия" подготовила совместно с Минтруда и правительством РФ инициативы на законодательном уровне. Речь идет о положениях, в рамках которых власти собираются решить задачи, поставленные президентом России в ходе недавнего послания парламенту, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, выступая на брифинге.

Так, инициативы примут уже в этом месяце. По словам Турчака, в своем послании российский лидер коснулся важнейших социальных инициатив со стороны государства, направленных на помощь детям и беременным женщинам. "Единая Россия" внесет в Госдуму положения о выплатах для семей с детьми от 8 до 16 лет, а также о субсидиях для беременных женщин.

В партии отметили, что инициатива о выплатах для детей вышеуказанного возраста коснется тех родителей, которые имеют судебное решение о выплате алиментов, или же тех, кто воспитывает наследников в одиночку.

Пособие составит 50% прожиточного минимума, который установлен в каждом субъекте РФ. В этом году охват составит 360 тысяч детей.

Выплаты для беременных женщин с детьми, которые оказались в трудной ситуации, составят по 6 350 рублей. Власти выделят в 2021 году соответствующие средства для каждой из 630 тысяч россиянок.

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