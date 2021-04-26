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Весенняя погода не перестает удивлять. Так, жителей Москвы и области предупредили о том, что во вторник, 27 апреля, вероятнее всего выпадет снег. На территории всего региона объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
По данным Гидрометцентра, в столице и Подмосковье ожидаются обледенения, а также снег с дождем. Непогода сохранится в период с 12 часов ночи до 11 часов утра.
Кроме того, синоптики заявили – настроение жителей региона будет омрачать дождь. Предположительно, осадки закончатся лишь утром в среду.
Судя по прогнозам, в ближайшее время потепления ждать не стоит. Непогода будет властвовать вплоть до начала мая, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер