Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Медицинская помощь жительнице региона не понадобилась

Спасатели из Подмосковья помогли выбраться из леса женщине, которая заплутала во время прогулки. Инцидент произошел в Одинцовском округе несколько дней назад.

Сообщается, что вечером 22 апреля в службу спасения позвонила 42-летняя женщина. По ее словам, она настолько увлеклась нахождением на свежем воздухе, что не заметила, как стемнело. Опомнившись, жительница региона не смогла найти дороги обратно, пишет пресс-служба Мособлпожспаса.

На поиски женщины отправились сотрудники противопожарно-спасательной службы, полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Спустя три часа прочесывания леса потерявшаяся была найдена.

Заблудившаяся отделалась испугом и небольшим переохлаждением. При этом медицинская помощь ей не понадобилась, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".