Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Медицинская помощь жительнице региона не понадобилась

Спасатели из Подмосковья помогли выбраться из леса женщине, которая заплутала во время прогулки. Инцидент произошел в Одинцовском округе несколько дней назад.

Сообщается, что вечером 22 апреля в службу спасения позвонила 42-летняя женщина. По ее словам, она настолько увлеклась нахождением на свежем воздухе, что не заметила, как стемнело. Опомнившись, жительница региона не смогла найти дороги обратно, пишет пресс-служба Мособлпожспаса.

На поиски женщины отправились сотрудники противопожарно-спасательной службы, полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Спустя три часа прочесывания леса потерявшаяся была найдена.

Заблудившаяся отделалась испугом и небольшим переохлаждением. При этом медицинская помощь ей не понадобилась, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей