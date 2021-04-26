Зона государственных интересов: что удерживает Россию в статусе великой державы

Зона государственных интересов: что удерживает Россию в статусе великой державы
Фото: pixabay.com
География интересов — определяющий признак великой державы, а присутствие России в Сирии, Судане и ЦАР — это то, что удерживает нашу страну в этом статусе

Таким мнением в своем Telegram-канале "Русский ориенталист" поделился политический эксперт Игорь Димитриев.

Автор выделил пять признаков великой державы. И все они в настоящее время у России имеются: наша страна является постоянным членом Совбеза ООН, что дает ей право вето, обладает ядерной триадой, имеет большой ресурсный потенциал, а также полный космический цикл. Однако, по мнению Игоря Димитриева, главный и решающий признак – это зона государственных интересов и возможность играть определяющую роль в системе международных и международно-правовых отношений.

"Именно здесь и будет решаться – мы действующая великая держава или считаемся ею по старой памяти. Я уверен, что суть всех внешнеполитических столкновений последних лет именно это – у руководства Российской Федерации отбивают желание вылезать за пределы своих административных границ. Украина, которая воспринималась как зона российских интересов, Закавказье, Белоруссия, Молдова, Средняя Азия – атаке подверглись все регионы, куда Москва пыталась транслировать свое влияние. Редкие положительные примеры расширения зоны российского влияния связаны с Сирией и Африкой",

– считает Игорь Димитриев.

По его мнению, "в предвкушении нового передела мира великие страны наперегонки размещают свои военные базы". Он напомнил, что у России в дальнем зарубежье остались только военные базы в Сирии и база МТО флота в Тартусе – на Средиземном море.

"От вьетнамской Камрани отказались. Но строится база материально-технического обеспечения флота в Судане. Она располагается в очень выгодном месте – на Красном море, где проходит значительная доля грузов в мировой торговле. Ну и кроме того, на эту базу завязаны любые миссии России на африканском континенте. Сейчас в Африке мы присутствуем в ЦАР, в Судане, ну ещё пока имеем какие-то интересы в Ливии. Фактически, Сирия, Судан и ЦАР – это то, что пока удерживает Россию в статусе великой державы в плане географии интересов",

– подытожил эксперт.

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