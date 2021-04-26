Мужчина нашел новое место жительства

Итальянец Мауро Моранди известен тем, что он более 30 лет провел на острове Буделли. По этой причине мужчину прозвали "Робинзоном Крузо". Появилась информация, что отшельник принял решение покинуть место жительства.

Как сообщает BBC News, Моранди прожил в одиночестве 32 года. Он попал на остров в 1989 году. Мужчину не устраивала политическая ситуация в его стране, поэтому он захотел найти уединенное место подальше от общества.

Сейчас мужчина планирует въехать в небольшую квартиру, расположенную на соседнем острове Ла-Маддалена. При этом Мауро надеется, что в будущем Буделли будет под защитой, пишет МИР24.

Кстати, ранее власти пытались выселить Моранди с острова. А все потому, что отшельник облюбовал здание бывшей радиостанции, появившейся во времена Великой мировой войны. В итоге его обвинили в том, что он без разрешения занялся ремонтом постройки. Однако итальянца спасли неравнодушные соотечественники, написавшие петицию.