Экс-глава Якутска идет на выборы в Госдуму

"Мэр здорового человека" стала членом партии "Новые люди" и советником ее лидера

Сардана Авксентьева намерена участвовать в выборах в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года. Бывшая глава Якутска прославилась даже за пределами России после того, как избавилась от дорогих внедорожников, купленных для администрации и направила деньги на нужды города.



Авксентьева стала членом партии "Новые люди" и советником ее лидера Алексея Нечаева. В сфере ее обязанностей – работа с субъектами России. Ей предстоит разработка программы региональной политики.

Уже в мае начнутся поездки Сарданы Владимировны по российским регионам. Она намерена пообщаться с россиянами, выслушать их пожелания и дополнить партийную предвыборную программу.

Авксентьева подчеркнула, что диалог власти и общества крайне важен, люди имеют право на собственный выбор, а местное самоуправление необходимо поддерживать. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

Пост мэра Авксентьева покинула в начале 2021 года, сославшись на проблемы со здоровьем. Она сейчас политик чувствует себя лучше. Об этом она сообщила в соцсети, поблагодарив всех, кто волновался за нее.