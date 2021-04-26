"Сроков пока нет": Псаки высказалась о предстоящей встрече Путина и Байдена

Политик акцентировала внимание на отсутствии деталей

Джен Псаки сообщила, что сроки встречи Владимира Путина и Джо Байдена пока неизвестны. Заявление пресс-секретаря Белого дома прозвучало на брифинге.

Ранее начала распространяться информация, что лидеры двух стран могут встретиться 15-16 июня. Данные слухи Псаки не подтвердила, передает RT на русском. 

"Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей или предложенных сроков у нас пока нет", - отметила политик.

Ранее о предстоящей встрече высказались в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что речь идет о летних месяцах. Госдеятель добавил, что перед принятием окончательно решения нужно проанализировать различные факторы, пишет РИА "Новости". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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