Разработчики указали на след США в решении Бразилии отказаться от "Спутника V"

Разработчики указали на след США в решении Бразилии отказаться от "Спутника V"
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия планирует закрыться от еще одной страны из-за коронавируса
Постановление страны в Южной Америке не имеет ничего общего с наукой

Бразильский регулятор не позволил ввозить в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Разработчики препарата назвали причину, почему так произошло.

В аккаунте "Спутник V" указывается, что решение Бразилии носит политический характер и никак не связано ни с наукой, ни с доступом к информации. Министерство здравоохранения США в годовом отчете за прошлый год открыто призналось, что их атташе по соответствующим вопросам "убедил Бразилию отказаться" от нашего препарата. 

14 региональных правительств Бразилии уже месяц пытаются добиться разрешения на ввоз "Спутника V". Однако местное национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило их заявку, пока не будет предоставлена "недостающая информация". Произошло это во время совета директоров, трансляция которого шла на сайте организации. 

Перед голосованием технические специалисты заявили, передает РИА "Новости", что лучше пока не давать добро на импорт вакцины, пока страна не получит дополнительные данные, чтобы "устранить выявленные недостатки".

Представитель Anvisa Густаво Мендеса сказал, что регулятор беспокоит "серьезный недостаток" – то, что в препарате есть аденовирус, который, по его словам, размножается, пишет "РБК" со ссылкой на Reuters. Однако в Центре им. Гамалеи, создавшем вакцину, уже говорили о том, что размножение невозможно.

Верховный суд Бразилии отвел Anvisa срок до конца мая, чтобы одобрить препарат. При отсутствии решения разрешение должно быть выдано автоматически. Агентство же в ответ затребовало больше времени, чтобы собрать информацию о безопасности "Спутника V". 

При этом ранее Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии уже признала российскую вакцину эффективной и безопасной и сочла возможным коммерческое производство. 

"Спутник V" уже одобрили около 60 стран, общее население которых составляет примерно 3 млрд человек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость218670
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Гость209359
Аргентина написала о смертных случаев после прививки Спутником. Все страны пишут, а в России никто не умер? Не зря отказываются, США тут не причем. Дураки обвиняют всех вокруг, только не свою низкокачественную вакцину. Врачи уже столько раз писали об этом.
На заборе тоже написано...
крым наш
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Гость209359
Аргентина написала о смертных случаев после прививки Спутником. Все страны пишут, а в России никто не умер? Не зря отказываются, США тут не причем. Дураки обвиняют всех вокруг, только не свою низкокачественную вакцину. Врачи уже столько раз писали об этом.
да,у каклов никто не умер
Гость209574
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Ну деньги еще никто не отменял. Взяточники есть везде.
Гость209359
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Гость217797
Бразилия всегда была отхожим местом США, так она и осталась.
Аргентина написала о смертных случаев после прививки Спутником. Все страны пишут, а в России никто не умер? Не зря отказываются, США тут не причем. Дураки обвиняют всех вокруг, только не свою низкокачественную вакцину. Врачи уже столько раз писали об этом.
Гость217797
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Бразилия всегда была отхожим местом США, так она и осталась.
Гость211416
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