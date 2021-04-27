Как живет Донбасс во время военных действий

Как живет Донбасс во время военных действий
Корреспонденты RT побывали в воюющем регионе

С марта этого года число обстрелов на линии соприкосновения увеличилось в несколько раз. Известно о нескольких жертвах среди гражданского населения. Несмотря на призыв России, власти Украины не спешат сесть за стол переговоров с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР).

Обострение конфликта стало одним из толчков к проведению в Донецке форума "Единство русских: защита прав и свобод". Мероприятие посетили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Андрей Козенко, общественники из сочувствующих жителям республик организаций и журналисты.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно пытался договориться о перемирии с Киевом, но чуда не произошло. По его словам, боевые действия обычно прекращались на несколько часов. Самое длительное перемирие было объявлено в июле прошлого года. Но обстрелы активизировались уже в сентябре.

"Донбасс знает, что такое война, что такое жертвы, что такое разрушения, что такое поломанные судьбы – независимо даже, с какой стороны", – подчеркнул Пушилин.

Политик обратил внимание, что все последние действия Украины говорят о ее подготовке к боевым действиям. Пушилин заверил, что не собирается ждать, когда это произойдет. Вместе с этим он опроверг данные о том, что власти укрепляют школы и детские сады. "Никто не будет их использовать", – сказал он.

Корреспонденты RT Екатерина Винокурова, Илья Васюнин поговорили с жителями населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения. Люди живут в атмосфере ужаса, в постоянном ожидании новых обстрелов. Однако переехать в другое место не могут – из-за денег или страха потерять родной дом.

Марина из поселка шахты 6/7 рассказала, что объявленное летом прошлого года перемирие многих обрадовало. Ее соседи начали восстанавливать разрушенные дома и строить планы на жизнь, но весной все изменилось. Однако покидать поселок она не собирается.

"Это наши дома, мы здесь выросли, мы здесь вырастили своих детей. Почему я должна со своего дома куда-то выезжать?", – поинтересовалась Марина.

Власти Украины игнорируют приглашения глав ДНР и ЛНР к переговорам и остаются глухи к мольбам простых граждан. Киев продолжает стягивать военных и технику к границе. Похоже, что все идет к войне.

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей