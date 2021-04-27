В одном российском городе в майские праздники запретили продавать спиртное

Местных жителей оставили без горячительного и пива на все десять выходных

В одной из региональных столиц РФ решили запретить продажу алкоголя. Правда, не насовсем, а только на майские праздники.

Жители Кызыла не смогут купить горячительные напитки ни в один из десяти приближающихся выходных. Без спиртного и пива из магазинов их оставили с 1 по 10 мая.

Разрешено приобретать алкоголь лишь в ресторанах и кафе. Однако им также посоветовали убрать такую продукцию его из продажи, указано в постановлении администрации столицы Тувы. 

Участникам праздничных гуляний в это время нельзя приносить с собой спиртное. Полиция города будет следить за выполнением этого требования, предупредили власти Кызыла, передает URA.RU

Ранее в нашей стране предложили ввести новое правило продажи алкоголя. Если это произойдет, то покупателям с детьми откажут в приобретении спиртного.

Также сообщалось, что водка может пропасть с прилавков продуктовых магазинов. Напитки с содержанием спирта 15% и выше хотели отправить в другое место.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей