Местных жителей оставили без горячительного и пива на все десять выходных

В одной из региональных столиц РФ решили запретить продажу алкоголя. Правда, не насовсем, а только на майские праздники.

Жители Кызыла не смогут купить горячительные напитки ни в один из десяти приближающихся выходных. Без спиртного и пива из магазинов их оставили с 1 по 10 мая.

Разрешено приобретать алкоголь лишь в ресторанах и кафе. Однако им также посоветовали убрать такую продукцию его из продажи, указано в постановлении администрации столицы Тувы.

Участникам праздничных гуляний в это время нельзя приносить с собой спиртное. Полиция города будет следить за выполнением этого требования, предупредили власти Кызыла, передает URA.RU.



Ранее в нашей стране предложили ввести новое правило продажи алкоголя. Если это произойдет, то покупателям с детьми откажут в приобретении спиртного.

Также сообщалось, что водка может пропасть с прилавков продуктовых магазинов. Напитки с содержанием спирта 15% и выше хотели отправить в другое место.