Столичные врачи научились успешно справляться с сезонной аллергией

Если это заболевание не лечить, оно может приобрести более тяжелые формы

С приходом весны наступает самый тяжелый период в жизни аллергиков. Цветение разных растений вызывает насморк, зуд, приступы астмы. Те, у кого аллергические проявления особенно мучительны, стараются переждать пик сезона цветения в регионе с другим климатом. Но большинство остаются в городе, глотая пачками антигистаминные препараты. Столичные врачи предупреждают – самостоятельный прием лекарств, снимающих симптомы, это не выход. Аллергия – это заболевание, которое в Москве успешно лечат.

Как рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского НПЦ аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова, при лечении аллергии на деревья, злаковые и сорные травы, клещей, домашнюю пыль можно воздействовать на патогенез заболевания. Такой метод лечения называется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Он предполагает ежедневное введение малых доз аллергена в организм.

"На фоне приема препарата образуются блокирующие антитела, которые впоследствии и защищают вас от воздействия аллергенов",

– пояснила доктор. Форма выпуска таких препаратов бывает разная, решать, какая наиболее эффективна в каждом конкретном случае может только врач-аллерголог. Он же определяет и дозировку препарата, подчеркнула Бобрикова.

Кроме этого, в ряде случаев пациентам показана особая элиминационная диета. Она призвана исключить перекрестную аллергию, когда реакция на пыльцу определенных растений провоцирует реакцию на некоторые пищевые продукты.

Так что при правильном подходе можно избавить себя от вечно слезящихся по весне глаз и заложенного носа. Главное осознать, что аллергия – это не то, с чем нужно смириться. Это болезнь, которую можно и нужно лечить под наблюдением врача. В противном случае, если ее запустить, с каждым годом проявления будут все более мучительны и даже жизненно опасны.

Важно помнить, что аллергические реакции могут быть очень опасны, поэтому при любых недомоганиях нужно сообщать медикам, на что бывает аллергия. Москвичи также могут самостоятельно внести эти сведения в свою электронную медицинскую карту. Тогда врач будет сразу иметь представление об ограничениях при назначении лекарств.

Кстати, "цифровой помощник", интегрированный в московскую систему ЕМИАС, весьма облегчает работу терапевтов, предлагая протоколы лечения пациента с учетом его анамнеза, в том числе аллергических заболеваний.