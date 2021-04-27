Кусты согнутся от плодов: что насыпать в лунки под рассаду томатов

Кусты согнутся от плодов: что насыпать в лунки под рассаду томатов
Фото: Nicola Stocken Tomkins/Garden Pix/Globallookpress/www.globallookpress.com
Применять особые усилия и тратить много времени на такую подготовку грядок не придется

Те, кто занимаются выращиванием овощей, знают, как важно хорошо удобрить почву до отправки в нее рассады. "Утро.ру" продолжает делиться рекомендациями, как подготовить грядки. 

Что насыпать в лунки под рассаду томатов

Сеянцы помидоров можно поместить не только в теплицу, но и в парник из каркасов и пленки, установленный прямо на земле. Под ним нужно выкопать небольшие ямки. 

В каждую следует засыпать 1 ст. л. древесной золы, в состав которой входят очень полезные для томатов кальций, натрий, магний и калий, сама же она снижает кислотность почвы.

Сверху надо добавить 1 ст. л. рыбной (или костной) муки, благодаря чему сеянцы получат все необходимые девять микроэлементов, начиная с азота и железа, заканчивая фосфором и цинком.

Туда же стоит отправить 1 ст. л. фосфорно-калийного удобрения, состоящего из макро– и микроэлементов, жизненно важных для правильного развития помидоров. Под конец желательно тщательно смешать все с почвой.

После такой подготовки можно высаживать сеянцы. Затем обязательно полить теплой водой. Благодаря удобрениям и своевременному поливу они вырастут быстро и дадут очень много вкусных плодов.

Ранее "Утро.ру" писало о другом способе, что положить в лунки при высадке томатов на грядки. Одной такой подкормки по весне достаточно, чтобы летом собрать богатый урожай помидоров.

Полина ДОРОЖКИНА

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