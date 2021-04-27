Шарль Мишель объяснил, почему продолжил переговоры

В начале апреля состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с председателем Евросовета и главой Еврокомиссии. Во время переговоров произошел неприятный инцидент, который обсуждается СМИ и по сей день. Организаторы поставили только два стула – для Эрдогана и Шарль Мишеля, а Урсуле фон дер Ляйен пришлось занять диван неподалеку. Председатель Евросовета решил объяснить, почему же он не уступил своей коллеге стул.

Шарль Мишель признался, что решил продолжать переговоры, чтобы избежать политического инцидента, который, по его мнению, мог бы иметь более серьезные последствия, пишет телеграм-канал Пул N3.

"Я знаю, что эти обстоятельства заставили многих из вас подумать, что я должен был действовать по-другому. Но я решил не делать этого",

– объяснился глава Евросовета.

Сама же фон дер Ляйен считает, что была лишена стула потому, что она женщина, сообщает РИА "Новости". При этом глава Еврокомиссии намерена добиться того, чтобы впредь такие протокольные инциденты не происходили.

Также случившееся в Турции заставило ее внимательнее присмотреться к вопросам равенства.

"Еще много предстоит сделать для того, чтобы к женщинам всегда относились на равных",

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что изначально в Анкаре объяснили нехватку стульев тем, что фотографирование проходило в одной комнате, а переговоры якобы в другой. Но в итоге главе Еврокомиссии пришлось сесть на диван, хотя она занимает тот же ранг, что и Шарль Мишель.