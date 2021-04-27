Ароматное угощение может нанести удар по организму

В России начинается пора пикников и шашлыков. На этом фоне самый знаменитый теледоктор страны Елена Малышева напомнила об опасности полюбившегося россиянам мясного блюда.



Популярный эксперт отметила, что шашлык таит в себе серьезную угрозу распространения раковых заболеваний. Однако правильная методика приготовления ароматного и сытного блюда способна максимально снизить негативное влияние этого угощения на организм.

В первую очередь, нужно правильно подобрать маринад. Как заверяет телевизионный врач, лучше всего использовать пиво или вино. Данные алкогольные напитки существенно снижают образование канцерогенов в прожаренном мясе.

Также Малышева советует относительно мелко нарезать мясо. Кусочек должен быть не более 10 см в длину. За счет этого шашлык быстрее приготовится, и мясо меньше времени будет находится под воздействием вредных смол, вызывающих онкологию.

Еще один лайфхак, который предложила использовать Елена – это обработка мяса в микроволновке. Буквально 2 минуты в печи способны на 90% снизить наличие в продукте опасных для здоровья веществ. За это время из будущего шашлыка выйдет жидкость с вредными соединениями, которую нужно слить.

Также более полезным угощение сделает розмарин. Эту специю нужно использовать при мариновании, рассказывает теледоктор на своем официальном сайте.

Ранее "Утро.ру" делилось оригинальными рецептами маринада для куриного шашлыка.