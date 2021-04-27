Аномальные осадки и холод подпортят майские выходные в Москве

Погода расстроит столичных жителей

Москвичи уже вовсю готовятся к отдыху в ставшие длинными майские выходные. Однако им вряд ли удастся расслабиться на природе. Прогноз синоптиков на это время не радует.

Погода приготовила столичным жителям неприятный сюрприз. Ожидаются аномальные осадки и холод, отметил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале последнего весеннего месяца несколько дней подряд будут идти дожди. Особенно сильными они будут 3 мая, передает РИА ФАН.

Москву "зальет невероятными осадками". Поэтому на улицу надо выходить с зонтами и тепло одетыми, а за город лучше выехать перед Днем Победы, когда погода улучшится, посоветовал синоптик.

Ранее жителей Москвы и области предупреждали о климатических качелях на майские праздники. тогда метеорологи говорили, что  похолодание и дождь сменятся теплом выше нормы.

Полина ДОРОЖКИНА

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