Погода расстроит столичных жителей

Москвичи уже вовсю готовятся к отдыху в ставшие длинными майские выходные. Однако им вряд ли удастся расслабиться на природе. Прогноз синоптиков на это время не радует.

Погода приготовила столичным жителям неприятный сюрприз. Ожидаются аномальные осадки и холод, отметил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале последнего весеннего месяца несколько дней подряд будут идти дожди. Особенно сильными они будут 3 мая, передает РИА ФАН.

Москву "зальет невероятными осадками". Поэтому на улицу надо выходить с зонтами и тепло одетыми, а за город лучше выехать перед Днем Победы, когда погода улучшится, посоветовал синоптик.

Ранее жителей Москвы и области предупреждали о климатических качелях на майские праздники. тогда метеорологи говорили, что похолодание и дождь сменятся теплом выше нормы.