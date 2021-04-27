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Обладающий отличным чувством юмора телеведущий Андрей Норкин
давно завоевал расположение российского телезрителя. Многие с удовольствием
слушают злободневные приколы и шутки от политического эксперта.
На этот раз ведущий популярной передачи "Место встречи" прошелся по знаменитому британскому персонажу, коммандеру Военно-морского флота Великобритании Джеймсу Бонду.
В свежем выпуске шоу были затронуты представления представителей королевства о добропорядочности. Так, соведущий любимца публики Иван Трушкин напомнил об инциденте, который произошел между Британией и Турцией в прошлом веке. Тогда британцы продали туркам военные суда, однако, когда стало известно, на чьей стороне Анкара собирается сражаться в Первой мировой войне, Лондон передумал. Но деньги, разумеется, не вернул.
В продолжение темы Норкин стрельнул смешным анекдотом о британском агенте 007.
Как-то раз Бонда отправили выполнять спецзадание в северо-кавказский регион России. Сразу после того, как агент заехал в гостиницу, к нему постучали:
"Вас задерживают как иностранного разведчика!"
Бонд был шокирован такой скоростью российских спецслужб. Он решил выяснить, как русским удалось так быстро раскрыть опытного британца:
"Неужели я оставил пистолет в машине?" – уточнил Джеймс.
"Бросьте, все кавказцы ходят при оружии", – усмехнулись разоблачители.
Тогда Бонд предположил, что его шикарный "Астон Мартин" выдал своего владельца. На это спецагенту ответили, что на Кавказе есть машины и покруче. Впрочем, автомобиль в этом деле определенную роль сыграл.
"Какую же?" – продолжил расспросы пораженный 007.
"Рассекретить вас было проще простого: вы же на каждый красный свет светофора тормозили!"
Кстати, недавно Норкин поднял НАТО на смех приколом про пражского попугая. Злободневная шутка получила мощное одобрение аудитории.
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