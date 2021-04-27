На программе обсудили особенности британцев

Обладающий отличным чувством юмора телеведущий Андрей Норкин давно завоевал расположение российского телезрителя. Многие с удовольствием слушают злободневные приколы и шутки от политического эксперта.



На этот раз ведущий популярной передачи "Место встречи" прошелся по знаменитому британскому персонажу, коммандеру Военно-морского флота Великобритании Джеймсу Бонду.

В свежем выпуске шоу были затронуты представления представителей королевства о добропорядочности. Так, соведущий любимца публики Иван Трушкин напомнил об инциденте, который произошел между Британией и Турцией в прошлом веке. Тогда британцы продали туркам военные суда, однако, когда стало известно, на чьей стороне Анкара собирается сражаться в Первой мировой войне, Лондон передумал. Но деньги, разумеется, не вернул.

В продолжение темы Норкин стрельнул смешным анекдотом о британском агенте 007.

Как-то раз Бонда отправили выполнять спецзадание в северо-кавказский регион России. Сразу после того, как агент заехал в гостиницу, к нему постучали:

"Вас задерживают как иностранного разведчика!"

Бонд был шокирован такой скоростью российских спецслужб. Он решил выяснить, как русским удалось так быстро раскрыть опытного британца:

"Неужели я оставил пистолет в машине?" – уточнил Джеймс.

"Бросьте, все кавказцы ходят при оружии", – усмехнулись разоблачители.

Тогда Бонд предположил, что его шикарный "Астон Мартин" выдал своего владельца. На это спецагенту ответили, что на Кавказе есть машины и покруче. Впрочем, автомобиль в этом деле определенную роль сыграл.

"Какую же?" – продолжил расспросы пораженный 007.

"Рассекретить вас было проще простого: вы же на каждый красный свет светофора тормозили!"

Кстати, недавно Норкин поднял НАТО на смех приколом про пражского попугая. Злободневная шутка получила мощное одобрение аудитории.