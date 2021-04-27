Стоит внести только это удобрение, и кусты порадуют не только крупными, но и сладкими плодами

Трудно отрицать, что приятно лакомиться смородиной из сада у дома, тем более выращенной собственными руками. И хочется, чтобы ягоды были размером не меньше вишен. Чтобы добиться этого, нужно хорошо подкормить кусты весной.

Для этого понадобится единственное удобрение. Стоит внести его, и кусты порадуют не только крупными, но и сладкими плодами. Тогда и есть будет приятно, и в варенья, компоты, желе много сахара добавлять не придется.

Чем подкормить смородину весной

Многие советуют добавлять в почву, где растут кусты с такими ягодами, мочевину. Однако это удобрение не дает желаемого результата.

Получить крупные и сладкие смородинки поможет одно народное средство. Это, как ни удивительно, горчичный порошок. Только важно не перестараться с его дозой.

Нужно 1 ч. л. его всыпать в 1 л воды и перемешать. Полученный раствор надо сразу вылить в землю на расстоянии 20 см от корня растения.

Так подкармливать смородину желательно до 15 мая. Тогда ягоды вырастут крупные и сладкие.

А объясняется это просто. Горчичный порошок не только защищает корни смородины от вредителей и стимулирует их рост, но и вызывает у растения стресс, что заставляет плоды лучше развиваться – для быстрейшего размножения.

Ранее сообщалось, как весной защитить смородину от вредителей. Спасти кустарники от массы врагов можно с помощью хрена, луковой шелухи, чеснока и еще кое-чего.

Также стало известно, зачем смородине нужна сода. Это универсальное средство, которое есть в каждом доме, избавит кустарники от грибка и повысит урожайность ягод.