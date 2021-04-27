Акция "Георгиевская ленточка-2021" стартовала в России

Акция "Георгиевская ленточка-2021" стартовала в России
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Мероприятие проходит уже 16-й год

Традиционная акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник, 27 апреля. Первыми символ уважения к памяти победителей фашизма из рук волонтеров получили прохожие на Зубовском бульваре Москвы у стен здания медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта акция.

"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма",

– объяснил смысл акции гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что традиция накануне 9 мая повязывать георгиевскую ленточку у сердца за эти годы объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. Это подтвердил и замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

"С 2009 года акция "Георгиевская ленточка" всегда находила отклик среди наших соотечественников и зарубежной аудитории. Благодаря Россотрудничеству жители более 80 стран мира также принимают активное участие в данном проекте".

Ранее было объявлено, что Парад Победы на Красной площади состоится 9 мая, а вот шествие "Бессмертного полка" пока планируется в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. 

Николай ВИКТОРОВ

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