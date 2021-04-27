Электробусы московской сборки выйдут на улицы столицы уже в мае - Собянин

Электробусы московской сборки выйдут на улицы столицы уже в мае - Собянин
Фото: АГН Москва
Завод в Сокольниках рассчитан на производство 700 электробусов в год

Москва будет производить собственные электробусы. Инженерно-производственный центр открылся во вторник, 27 апреля, на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ).

Сегодня на улицы Москвы уже выходят ежедневно до 600 электробусов. Каждый из них позволяет сократить выбросы углекислого газа на 60,5 тонн в год по сравнению с дизельными автобусами. Поэтому столичные власти приняли решение постепенно заменить старый автопарк на экологичную технику. В ближайшие годы Москва закупит порядка 1600 электробусов.

Такой большой заказ производителям выгоднее выполнять максимально близко к месту будущей эксплуатации машин. Поэтому "КамАЗ" и задумал выполнять сборку электробусов непосредственно в столице. Городу это тоже выгодно:

"Снижается себестоимость производства электробусов, более качественным и быстрым становится сервисное обслуживание. Ведь КАМАЗ не просто поставляет эти машины. В рамках контрактов жизненного цикла производитель принял на себя полную ответственность за обслуживание техники в течение 15 лет",

пояснил мэр Сергей Собянин. Плюс новый завод – это дополнительные рабочие места для москвичей.

Планируется, что в Сокольниках на начальном этапе будут собирать до 500 электробусов в год. Постепенно это количество вырастет до 700.

Все электробусы можно будет быстро адаптировать "под город", с учетом потребностей столичных пассажиров и особенностей городского пространства.

К настоящему моменту на СВАРЗе уже собрано 11 тестовых электробусов, часть из них прошли полную обкатку и тест на герметичность. Поэтому в мае они уже начнут перевозить пассажиров на улицах Москвы. 

Ранее Собянин рассказал об обновлении транспортного парка Москвы в целом. Нововведения затронут и коммерческие перевозки.

Николай ВИКТОРОВ

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