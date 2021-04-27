Об этом объявил глава государства

Лидер россиян Владимир Путин сообщил, что в скором времени российские семьи получат дополнительную финансовую поддержку от государства.



Как подчеркнул главнокомандующий нашей страны, правительство не собирается останавливаться на уже введенных мерах помощи семьям. Выступление президента транслировал телеканал "Россия 24".

В частности, за дальнейшее развитие системы комплексной поддержки российских семей с детьми будет отвечать вице-премьер страны Татьяна Голикова, отмечает издание URA.RU.