В школах объявили каникулы на продленные майские праздники

В школах объявили каникулы на продленные майские праздники
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Россияне смогут спокойно отдохнуть всей семьей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что школы уходят на каникулы на майские праздники 2021. Отдыхать школьники будут так же, как и взрослые – с 1 по 10 мая.

Также глава ведомства сообщил, что в детских садах с 4 по 7 мая, которые в этом году стали нерабочими, организуют дежурные группы.

"Рекомендуем школам не работать, учреждениям дополнительного образования (тоже)",

цитирует Кравцова РИА Новости. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее одобрил предложение Роспотребнадзора сделать дни между первыми и вторыми майскими нерабочими. Подробнее о том, что будет с зарплатами и отпусками россиян, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей