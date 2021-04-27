Россияне смогут спокойно отдохнуть всей семьей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что школы уходят на каникулы на майские праздники 2021. Отдыхать школьники будут так же, как и взрослые – с 1 по 10 мая.

Также глава ведомства сообщил, что в детских садах с 4 по 7 мая, которые в этом году стали нерабочими, организуют дежурные группы.

"Рекомендуем школам не работать, учреждениям дополнительного образования (тоже)",

– цитирует Кравцова РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее одобрил предложение Роспотребнадзора сделать дни между первыми и вторыми майскими нерабочими. Подробнее о том, что будет с зарплатами и отпусками россиян, читайте в нашем материале.