Президент РФ обратил внимание на соблюдение депутатами мер предосторожности в период пандемии COVID-19

Владимир Путин пошутил над депутатами, которые собрались на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Российский лидер отметил, что узнает каждого, несмотря на перекрывающие часть их лиц медицинские маски.

Президент России обратился к присутствующим, поздравив их с Днем российского парламентаризма. Но перед тем, как произнести торжественную речь, Владимир Владимирович не мог не обратить внимания на соблюдение чиновниками мер предосторожности.

"Все вы такие дисциплинированные, все в масках. Ничего не поделаешь: требование времени. Но я все равно вас всех вижу, узнаю и приветствую на вашем сегодняшнем собрании", – произнес Путин.

Он добавил, что крайне рад видеть каждого депутата. Когда аплодисменты стихли, президент поделился интересным фактом. 115 лет назад в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, в котором как раз проходила нынешняя встреча, торжественно открылось первое заседание Государственной Думы. По словам Владимира Владимировича, это не просто памятная дата, а значимая веха в развитии российской государственности.

Путин поблагодарил коллег за то, что они с уважением относятся к парламентским традициям, передает "Пятый канал". Российский лидер акцентировал внимание на следующем – в основе этих традиций лежат патриотические идеалы, ценности, а также стремление честно исполнять свой долг перед народом.

Глава РФ подчеркнул – несмотря на то, что на территории нашей страны существуют различные политические партии, все они преследуют одну цель, которая заключается в соблюдении интересов России.

Ранее Путин заявил, что в России введут новые выплаты для семей с детьми.