Гражданам не придется лично обращаться в отделение, уверяют в Фонде

Российские пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты спустя три месяца с момента увольнения. Об этом рассказали представители отделения ПФР по Крыму.

При этом исчисление пособий начинается уже с первого числа месяца, который следует за месяцем прекращения трудовой деятельности. Специалисты ведомства также отметили, что выплаты придут с доплатой за трехмесячный срок – она идет в счет из-за разницы между доиндексированным и новым размером выплат.

Как пишет "Российская газета", необходимости в личном обращении в отделение нет. ПФР устанавливает прекращение трудовой деятельности, исходя из информации, которую предоставляет сам работодатель.

Так, к примеру, если россиянин уволился в апреле текущего года, то отчетность о его последнем месте работы поступит в ПФР уже в мае – в этом документе он еще фигурирует как работающее лицо. А сведения о тех, кто числится в штате, передадут в Пенсионный фонд в июне. В следующем месяце ПФР уже примет решение об индексации выплат для пенсионера.

В августе отправившийся на заслуженный отдых россиянин получит полноразмерную выплату с учетом прошедшего трехмесячного срока, говорится на сайте отделения Пенсионного фонда республики.

Недавно специалисты ПФР рассказали о новой системе выплат для россиян. Эксперты отметили, что в 2021 году на заслуженный отдых смогут отправятся женщины, рожденные в первом полугодии 1965 года и мужчины 1960 г. р. соответственно. Для оформления страховой пенсии необходимо предъявить информацию о страховом стаже, минимальный срок которого составляет 12 лет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие законы вступают в силу в России с 1 мая 2021 года.