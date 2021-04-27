От внесения правильных удобрений зависит урожайность культуры

Каждый огородник мечтает собрать богатый урожай огурцов. Чтобы мечта стала реальностью, необходимо приложить немало усилий в период развития культуры. Одним из залогов успеха является правильная подкормка. Расскажем, в каких средствах нуждается растение.

Поскольку огурцы не любят землю с повышенным уровнем кислотности, им необходимы удобрения, нейтрализующие это свойство почвы. К ним относятся зола, минеральные удобрения, а также компосты.

Отличным вариантом, способным благоприятно повлиять на урожайность огурцов, считается луковый настой.

Как приготовить подкормку на основе лука

Вам понадобится луковая шелуха. Заполните 1/3 ведра этими отходами, а затем залейте все кипятком. Оставьте на сутки – нужно, чтобы раствор настоялся.

Не забывайте периодически помешивать подкормку.

Отлейте литр полученного раствора, после чего разведите его теплой водой.

Как правильно подкармливать огурцы

Луковым настоем необходимо поливать корни культуры. Как только пройдет пик плодоношения огурцов, подкармливать их нужно будет раз в неделю.

Оставшуюся шелуху выбрасывать не нужно. Она способна сослужить вам хорошую службу. Для этого раскидайте остатки под огуречными лианами.

Все эти действия помогут вам продлить процесс плодоношения растений вплоть до сентября.

Чем еще можно подкармливать огурцы

Когда культура находится в периоде вегетации, ей необходимы такие полезные вещества, как калий, кальций, азот и фосфор.

Еще один удачный вариант подкормки – зола. Преимущества минерального остатка заключаются в том, что его можно использовать в любой период развития овощной культуры. Содержащийся в золе кальций помогает огурцам лучше переносить жаркую погоду.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие растения нежелательно сажать рядом с огурцами.