ФАС обязала Apple выплатить $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала цифрового гиганта и производителя гаджетов Apple Inc. на 12 миллионов долларов (порядка 906,2 млн рублей) за нарушения принципов конкуренции на рынке. Соответствующее решение было принято 26 апреля.
Отмечается, что в прошлом году ведомство прекратило рассмотрение дела Apple Inc., которое было возбуждено после заявления АО "Лаборатория Касперского". Представители ФАС установили, что компания злопуотребляла своим рыночным положением в сфере разработки приложений на платформе iOS c помощью набора определенных действий.
Благодаря этой схеме Apple смогла добиться ряда преимуществ для своей продукции, а также ухудшения условий распространения товаров своих конкурентов.
В службе также отметили, что предписали фигуранту устранить выявленное нарушение, в соответствии с которым компания обязана удалить из своей документации те приложения, благодаря которым Apple может отклонять в App Store программы сторонних разработчиков.
В требованиях ФАС также содержится положение о том, что компания не может допускать преимущественных условий в распространении своей продукции в сравнении с услугами конкурентов.
В сообщение ФАС указывается, что в настоящее время предписание службы приостановлено из-за судебного обжалования.
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