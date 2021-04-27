ФАС обязала Apple выплатить $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС обязала Apple выплатить $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства
Фото: Alex Tai/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Компанию обвинили в нечестной конкуренции на рынке

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала цифрового гиганта и производителя гаджетов Apple Inc. на 12 миллионов долларов (порядка 906,2 млн рублей) за нарушения принципов конкуренции на рынке. Соответствующее решение было принято 26 апреля. 

Отмечается, что в прошлом году ведомство прекратило рассмотрение дела Apple Inc., которое было возбуждено после заявления АО "Лаборатория Касперского". Представители ФАС установили, что компания злопуотребляла своим рыночным положением в сфере разработки приложений на платформе iOS c помощью набора определенных действий.

Благодаря этой схеме Apple смогла добиться ряда преимуществ для своей продукции, а также ухудшения условий распространения товаров своих конкурентов.

В службе также отметили, что предписали фигуранту устранить выявленное нарушение, в соответствии с которым компания обязана удалить из своей документации те приложения, благодаря которым Apple может отклонять в App Store программы сторонних разработчиков.

В требованиях ФАС также содержится положение о том, что компания не может допускать преимущественных условий в распространении своей продукции в сравнении с услугами конкурентов. 

В сообщение ФАС указывается, что в настоящее время предписание службы приостановлено из-за судебного обжалования.

Егор МАЛКОВ

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