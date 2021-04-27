Мужчина пытается доказать, что в его жилах течет королевская кровь

У принца Чарльза и его супруги герцогини Камиллы Корнуолльской обнаружился "тайный" сын. 55-летний Саймон Дорани-Дэй, живущий в Австралии, утверждает, что его родителями является именно королевская чета.

Дорани-Дэй родился в британском городе Портсмут в апреле 1966 года. Спустя некоторое время его усыновила местная семья, имеющая связи с обитателями Букингемского дворца.

По словам Саймона, правду ему открыла приемная бабушка, работающая во дворце. Она рассказала, что биологическими родителями внука являются принц Чарльз и герцогиня Камилла Корнуолльская, пишет Daily Star.

Якобы когда старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и его будущая супруга были подростками, между ними вспыхнули чувства. Это произошло до брака принца Чарльза с принцессой Дианой.

Австралиец заявил, что он видит поразительные внешние сходства с членами королевской семьи. Так, например, люди останавливают Дорани-Дэя на улице, отмечая, что он очень похож на покойного принца Филиппа в молодости.

Мужчина утверждает – его предположительная мать исчезла из своего круга общения за девять месяцев до рождения сына, пока принц Чарльз был в Австралии. Он считает, что герцогиня Корнуолльская растила его до тех пор, пока ему не исполнилось восемь месяцев. Затем она отдала ребенка дочери одного из бывших слуг королевы.

Имеется еще один любопытный факт. Некий историк сообщил, что в больнице, в которой, согласно свидетельству о рождении, появился на свет Дорани-Дэй, в течение 1960-х годов не родилось ни одного ребенка.

В итоге мужчина обратился в Верховный суд Австралии, где он будет отстаивать свою принадлежность к династии Виндзоров.

Ранее королевский фотограф поделился своим мнением относительно того, отречется ли Елизавета II от престола после смерти мужа.