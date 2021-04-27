Подмосковные медики спасли проглотившего магниты ребенка

Врачи извлекли металл из кишечника пациента

Медики из Московской областной больницы имени Розанова успешно прооперировали ребенка, проглотившего магнитные шарики. Пациент поступил в медучреждение с жалобами на боли в области живота и рвотные позывы.

Позднее выяснилось, что ребенок проглотил три шарика с суточным промежутком. В итоге предметы слиплись внутри кишечника, из-за чего потребовалась срочная операция, сообщает пресс-служба медучреждения.

Операция прошла успешно. Медикам не пришлось проводить резекцию. Все дефекты в тканях зашили. Ребенка уже выписали, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

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