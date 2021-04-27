На площадке ПМЭФ в Петербурге проведут специальную юношескую секцию

Жюри отберут наиболее интересные проекты

Организаторы Петербургского международного экономического форума проведут юношескую секцию "ПМЭФ Юниор". На площадке примут участие 200 школьников из России и 100 учащихся из Катара. Концепция мероприятия разработана участниками конкурса "Большая перемена", который является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Накануне участники конкурса представили главе Минпросвещения Сергею Кравцову концепцию программы для учащихся. Министр отметил, что участие молодого поколения в ПМЭФ говорит о внимании государства к интересам и потребностям молодежи.

В новом сезоне конкура на ПМЭФ участвуют уже свыше 900 тыс. человек. По словам участников "Большой перемены", пространство юниорской площадки должно включать возможность получения новых знаний и навыков для молодежи. А выступающим необходимо дать право высказаться о своих проектах и будущем.

Инициаторам проведения "Юниора" стал Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Отбор участников на конкурс начался 27 апреля. Участникам необходимо представить свои проекты в бизнес-сфере и рассказать, с чем связан их выбор на выступлении в "ПМЭФ". Жюри отберет самые интересные стартапы.

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