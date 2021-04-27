"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в 80 странах мира

"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в 80 странах мира
АГН Москва/www.globallookpress.com
Вопросы подготовят на двух языках из-за огромного числа участников

"Единая Россия" проведет в третий раз патриотическую акцию "Диктант Победы", который состоится уже в третий раз. К мероприятию подключат 80 стран. Во многих странах мероприятие пройдет в очной форме.

К участию впервые подключат граждан Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. Из-за огромного количества желающих организаторы разработали диктант в международной форме с вопросами на английском и китайском языках – тематика связана, в том числе, со вкладом антигитлеровской коалициии в Победу над фашизмом.

По словам замсекретаря Генерального совета партии Александра Хинштейна, организаторы разделили блоки – у проживающих в странах Европы, Америки и Азии будут разные задания. 

Итоги тестирования подведут в конце июня. На портале диктантпобеды.рф появится информация о тех, кто смог правильно ответить на все вопросы в очном формате быстрее остальных конкурсантов.

Хинштейн также отметил, что школьные выпускники, ответившие на все вопросы теста, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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