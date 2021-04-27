В соцсетях гадают, что за секретные материалы нужно вывозить из региона

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Херсонскую область, чтобы, кроме инспекции окопов ВСУ вблизи границы с российским Крымом, также посмотреть на "эвакуацию секретных документов" из региона в случае нападения России. Об этом сообщил местный портал kherson.life.

Отмечается, что в учениях по "эвакуации документов" предполагалось задействовать практически все ресурсы, включая местных фермеров. Аграрии должны были предоставить транспорт и горючее для "эвакуаторов".

Репетиция отхода госвласти под напором противника вызвала смех интернет-пользователей.

"Анекдот днА. И дня тоже", – отреагировала на новость российская журналистка и блогер Юлия Витязева в телеграм-канале.

Комментаторы задумались, что такого секретного глава государства может эвакуировать из Херсона и с юмором предположили свои версии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Волнуется, что рассекретят адрес его дилера?", "А меня любопытство раздирает, что за "секретные документы" в Херсоне могут храниться? Переписка Энгельса с, как его, дьявола, Каутским?(с)", "Просто сало))", "Секретный рецепт засолки?", "Какая страна, такие и секреты", "Извините, а в Херсоне шпили есть?"

Напомним, пан Зеленский сегодня прогулялся без бронежилета и каски по траншеям, из амбразуры поглядел на российским Крым и произнес речь, в которой пожаловался на неработающие минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. Владимир Александрович уверен, что они начнут работать, если поменять некоторые их пункты и создать параллельный нормандскому какой-то другой формат, пригласив туда "мощных игроков". Надо полагать, Китай и Индию.

Проводилась ли эвакуация документов, пока местные СМИ не сообщают.

