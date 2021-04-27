Как избавиться от проблем с молнией: полезные лайфхаки

На помощь придут подручные материалы

Наверняка многие сталкивались с такой проблемой – молния на одежде застревает, а ее зубцы плохо сходятся. Если вы не хотите вести вещь в ателье, воспользуйтесь полезными лайфхаками.

Что делать с застрявшей молнией

Бывает, что молния останавливается на одном месте, не двигаясь ни взад, ни вперед. В таком случае на помощь придет обычный карандаш. Поводите графитовым стержнем по проблемной зоне и вновь попробуйте сдвинуть застежку.

Если и это не помогло, воспользуйтесь мылом, бальзамом для губ или моющим средством. Они снизят трение и активизируют молнию.

Как бороться с плохо сходящимися зубцами

Одной из причин, по которой молния не сходится, может быть погнутый зубец. Воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы вернуть деталь в исходное положение.

Если с зубцами все в порядке, обратите свое внимание на ползунок. Вполне возможно, что данный элемент молнии расшатался, поэтому он полностью не захватывает зубьев. Сжав его плоскогубцами, вы устраните проблему.

Что делать, если молния постоянно расстегивается

Самая неприятное – когда застежка на одежде не фиксируется. Из-за этого можно попасть в весьма казусную ситуацию. Выход есть даже из подобного положения. Вденьте в бегунок кольцо от ключей или резинку, а их, в свою очередь, прикрепите к пуговице.