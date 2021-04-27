Блогер Решетняк приговорен к шестилетнему сроку за смертельную травму девушке

Решение суда пока не вступило в законную силу

Российский блогер Станислав Решетняк (Reeflay) приговорен к шестилетнему тюремному сроку за смерть девушки, произошедшую во время стрима. Об этом стало известно сегодня, 27 апреля.

Так, Раменский городской суд приговорил 30-летнего фигуранта к тюремному сроку за умышленное нанесение вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Решетняк проведет шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время судебное решение еще не вступило в силу, отмечает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. 2 декабря стало известно, что девушка, попавшая в кадр стрима, скончалась. Блогер вызвал медиков с полицией, пытаясь привести девушку в чувство. Решетняк винил себя в произошедшем и плакал.

Во время трансляции тело девушки находилось в кадре. Сам фигурант, согласно предварительным данным, выпивал. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть. У скончавшейся обнаружили кровоподтеки с черепно-мозговой травмой. Девушка умерла еще до прибытия скорой из-за сдавливания головного мозга гематомой.

В конце прошлого года суд отправил Решетняка в СИЗО сроком на два месяца.