"Катализатором" перемен стало интервью принца Гарри и Меган Маркл

Британской монархии предрекли крах после кончины Елизаветы II. Таким мнением поделились политик Дайан Эбботт и автор книг о королевской семье Анна Пастернак.

По словам Эбботт, монархия держится до тех пор, пока Елизавета II жива. После ее ухода сразу же встанет вопрос об изменении формы правления.

"Я думаю, что будут большие публичные дебаты. И то, что королевская семья и их советники сделали с Меган, станет частью аргумента в пользу перемен", – отметила британский политик.

Дайан добавила, что Парламент присоединится к обсуждениям будущего Великобритании. Она отметила – скорее всего британская монархия станет похожей на скандинавскую. То есть, она не будет сопровождаться прежней помпезностью и церемониальностью, пишет издание Vanity Fair.

Анна Пастернак, которая написала несколько книг о королевской семье, придерживается похожей точки зрения. Она акцентировала внимание на том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл запустили необратимый процесс после того, как дали скандальное интервью Опре Уинфри.

Писательница считает, что громкие заявления четы внесли изменения в облик Великобритании. Пастернак поделилась предположением относительно будущего монархии. По мнению Анны, этой устаревшей формы правления может наступить конец.

Доктор философских наук Мартин Винер заявил, что без королевы Елизаветы II, которая удерживает Содружество наций, государства-члены скорее всего выйдут из него.

Ранее стало известно, что у старшего сына монаршей особы, принца Чарльза, нашелся "тайный" сын.