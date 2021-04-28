В России гречка может подорожать на 15%

В России гречка может подорожать на 15%
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цены на востребованный в нашей стране продукт могут подняться из-за плохого урожая

Россиян предупредили о резком подорожании гречки. Это, по словам производителей и поставщиков, случится в ближайшее время. 

Стоимость востребованного в нашей стране продукта может подняться на 10-15%. Ретейлеров уже оповестили об этом.

Поставщики разослали уведомления в конце зимы. В них указано, что с апреля цены на закупку собираются увеличить не меньше, чем на 7,5%, а то и в два раза больше, рассказали в торговой сети "Верный". Их магазины еще приобретают крупу по прежней стоимости.

Другие продавцы говорят о поступающих им предложениях повысить стоимость гречки, и не только. Могут подорожать также пшено и овсяные хлопья.

Между тем цены на гречку и так выросли из-за повышенного спроса. По сравнению с апрелем прошлого года они взлетели на 36%, то есть в среднем до 94,5 руб. за 1 килограмм, приводят данные Росстата  "Ведомости".

Причины увеличения стоимости гречки разные. Это происходит из-за ее дефицита на рынке, а также подорожания упаковки – картона и пленки.

О возможном росте цен на гречку уже забеспокоились в Минпромторге. Там запросили у торговых сетей данные о стоимости крупы в деталях, передает URA.RU

Ранее сообщалось, что цены на гречку в начале этого года уже выросли на 14%. Этот продукт стал одним из четырех, которые подорожали больше всего.

Полина ДОРОЖКИНА

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