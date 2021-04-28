Псаки прервала выступление из-за бродящего по Белому дому "духа" Линкольна - видео

Псаки прервала выступление из-за бродящего по Белому дому "духа" Линкольна - видео
Джен Псаки. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Пресс-секретаря смутил странный звук во время брифинга

Джен Псаки часто оказывается в центре неловких ситуаций, из-за чего порой становится предметом насмешек. В этот раз пресс-секретарь Белого дома прервала свое выступление из-за бродящего призрака Линкольна. 

В ходе брифинга Псаки отвечала на вопросы журналистов, как вдруг раздался жуткий скрип. На мгновенье пресс-секретарь замолчала, а потом попыталась отшутиться, сказав, что Белый дом – старое здание, поэтому не исключено, что по нему бродит "призрак" 16-го президента США. 

После шутки Джен Псаки продолжила свой доклад. 

Напомним, что ранее пресс-секретаря Белого дома высмеяли за слова о желании США снять напряженность. Член Совета Федерации Алексей Пушков в саркастичной манере поставил американку на место. 

Также недавно произошел еще один инцидент с участием Джен Псаки. Выдавший себя за журналиста Daily Mail геймер несколько месяцев обманывал пресс-секретаря. За этот период ему удалось получить информацию о финансах американки. 

Вопросы задавались не только Псаки, но и другим помощникам Джо Байдена, а также его жене Джилл. В итоге чиновники, которые ничего не заподозрили, выдали лжежурналисту важные данные. 

Сам мужчина признался, что просто хотел повеселиться и лично задать волнующие его вопросы Белому дому. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость219384
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Очень даже не плохо отшутилась, адекватная реакция. Не вижу повода для насмешек.
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