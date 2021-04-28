Пресс-секретаря смутил странный звук во время брифинга

Джен Псаки часто оказывается в центре неловких ситуаций, из-за чего порой становится предметом насмешек. В этот раз пресс-секретарь Белого дома прервала свое выступление из-за бродящего призрака Линкольна.

В ходе брифинга Псаки отвечала на вопросы журналистов, как вдруг раздался жуткий скрип. На мгновенье пресс-секретарь замолчала, а потом попыталась отшутиться, сказав, что Белый дом – старое здание, поэтому не исключено, что по нему бродит "призрак" 16-го президента США.

После шутки Джен Псаки продолжила свой доклад.

"Lincoln's ghost?"



Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9 — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021

Напомним, что ранее пресс-секретаря Белого дома высмеяли за слова о желании США снять напряженность. Член Совета Федерации Алексей Пушков в саркастичной манере поставил американку на место.

Также недавно произошел еще один инцидент с участием Джен Псаки. Выдавший себя за журналиста Daily Mail геймер несколько месяцев обманывал пресс-секретаря. За этот период ему удалось получить информацию о финансах американки.

Вопросы задавались не только Псаки, но и другим помощникам Джо Байдена, а также его жене Джилл. В итоге чиновники, которые ничего не заподозрили, выдали лжежурналисту важные данные.

Сам мужчина признался, что просто хотел повеселиться и лично задать волнующие его вопросы Белому дому.