Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил по дороге на дачу

Раскошелиться придется из-за животных, стройматериалов и остановки у пруда или реки, озера

Россиянам, которые собираются в дорогу на дачу, напомнили о новых штрафах, которые их ждут за нарушение некоторых правил. В каких случаях их ударят рублем, сообщил юрист Егор Редин.

По его словам, раскошелиться придется из-за животных и стройматериалов. Если, отправляясь на свой участок и прихватив с собой питомцев или доски и т.п, неправильно перевозить их в машине. 

Собака, кошка и другой любимец в транспорте все равно, что груз. Они должны быть пристегнуты или упакованы, иначе придется уплатить 500 руб., указал специалист, отмечает URA.RU

Строгое наказание ожидает, если оставить животное в закрытом автомобиле на стоянке. Такое случается по дороге на дачу. Это обойдется в 80 тыс. руб., могут наказать также исправительными работами на протяжении года и даже отправить в тюрьму на один-три года, предупредил специалист.

В копеечку обойдется и перевозка негабаритных стройматериалов, когда впереди и сзади они выступают больше чем на 1 м, а сбоку – на расстояние свыше 40 см, нужен соответствующий знак, а когда темно, на грузе должен гореть фонарь или белый световозвращатель спереди и красный – позади. Штраф составит полтысячи рублей, сказал эксперт.

За стоянку автомобиля близко к водоему придется уплатить 3-4,5 тыс.рублей. Выброс мусора в неположенном месте обернется штрафом в 2 тыс., добавил юрист в беседе в корреспондентом "Прайма".

Ранее стало известно, почему некоторые россияне могут остаться без дач. Такое наказание грозит тем, у кого участки и строения на них неухоженные или совсем заброшены.

До этого "Утро.ру" писало о новых и старых штрафах для дачников. Ударить рублем могут за разведение огня в не предназначенных для этого местах, за установку чересчур высокого и "глухого" забора и много еще за что.

Полина ДОРОЖКИНА

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