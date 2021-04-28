Идею укрупнения регионов России прокомментировали в правительстве

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Вопрос о пересмотре границ субъектов Российской Федерации в правительстве не поднимался. Об этом сообщил представитель замглавы кабинета министров Марата Хуснуллина.
"Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается",
– уточнил представитель вице-премьера. В комментарии РБК он пояснил, что ранее Хуснуллин озвучил только возможные "варианты развития городов".
Накануне вице-премьер, выступая на круглом столе ВШЭ по теме "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", высказал мнение, что принцип административно-территориального деления РФ следует пересмотреть.
Он предположил, что можно было бы объединить некоторые регионы, например, Еврейскую автономную область с Хабаровским краем. Это, по его мнению, позволило бы сократить расходы на содержание бюрократического аппарата.
"Это мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством",
– подчеркнул при этом Хуснуллин.
Сейчас в составе РФ 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
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