Идею укрупнения регионов России прокомментировали в правительстве

Идею укрупнения регионов России прокомментировали в правительстве
Фото: Андрей Никеричев/АГН Мсква
Вице-премьер поделился своим мнением о количестве субъектов РФ в ходе дискуссии "круглого стола"

Вопрос о пересмотре границ субъектов Российской Федерации в правительстве не поднимался. Об этом сообщил представитель замглавы кабинета министров Марата Хуснуллина.

"Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается",

– уточнил представитель вице-премьера. В комментарии РБК он пояснил, что ранее Хуснуллин озвучил только возможные "варианты развития городов".

Накануне вице-премьер, выступая на круглом столе ВШЭ по теме "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", высказал мнение, что принцип административно-территориального деления РФ следует пересмотреть.

Он предположил, что можно было бы объединить некоторые регионы, например, Еврейскую автономную область с Хабаровским краем. Это, по его мнению, позволило бы сократить расходы на содержание бюрократического аппарата.

"Это мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством",

– подчеркнул при этом Хуснуллин.

Сейчас в составе РФ 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. 

Николай ВИКТОРОВ

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